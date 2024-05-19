Журналісти Reuters зазначили, що в Ірані залучили всі ресурси, в тому числі й військових, для пошуку президента Раїсі. Той міг потрапити в авіакатастрофу, летячи на російському вертольоті Мі-171.

До теми "Інформація викликає занепокоєння": життя президента Ірану Раїсі під загрозою, – Reuters

Раїсі продовжують шукати після авіакатастрофи

Напівофіційне іранське агентство Tasnim зазначило, що начальник штабу збройних сил Ірану Мохаммад Бакері наказав КВІР, армії й правоохоронним органам, залучити "всі ресурси, обладнання і можливості" для пошуково-рятувальних робіт у зв'язку з "аварією вертольота президента Раїсі і його пасажирів".

Водночас, за даними Reuters, голова Іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що 40 груп швидкого реагування проводять пошукові роботи в районі, де сталася аварія гелікоптера. Він також додав, що погодні умови вкрай несприятливі, а місцевість складна для навігації.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що причиною катастрофи стала погана погода, яка ускладнює рятувальні роботи.

Зараз темно і почався дощ, але пошуки тривають. Рятувальні команди дісталися до району... проте дощ створив бруд, що ускладнює пошуки,

– повідомив місцевий репортер.

Пошуки Раїсі відбуваються у темноту і дощ / Відео з акаунту @PressTV у соцмережі Х

Місцеві ЗМІ також писали, що рятувальні групи направляються зі столиці Тегерана та сусідніх провінцій у райони поблизу місця аварії президентського вертольота.

Рятувальники направляються з Тегерану на пошуки президента Раїсі / Відео з акаунту @PressTV у соцмережі Х

Крім того, перервавши випуск новин, державне телебачення транслювало молитви за Раїсі, що відбуваються по всій країні, а також пряму трансляцію рятувальної операції.

Журналісти Reuters підкреслили, що ця авіакатастрофа розгортається на тлі ескалації напруженості в Ірані, де країну розділяють політична, соціальна та економічна кризи. Наразі міжнародна спільнота пильно стежить за суперечливою ядерною програмою Ірану і зростальною військовою співпрацею з Росією на тлі війни в Україні.

Зверніть увагу! Президент Ірану Ібрагім Раїсі перебував в Азербайджані 19 травня зранку, де разом з президентом країни Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу. Раїсі перевозив російський вертоліт Мі-171, а авіакатастрофа, за попередніми даними, сталася на північному заході Ірану.