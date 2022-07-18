"Восходит украинское солнце": ичкерийцы начали подготовку к боевым действиям в Чечне

Путину и кадырову совсем скоро нужно будет думать не о съемках абсурдных роликов. Порабощенные Россией народы медленно готовятся сбросить с себя иго оккупантов.

Колониальной политике российских оккупантов в скором времени может прийти конец. Героическая борьба Украины вдохновляет на борьбу и другие народы. рамзан кадыров уже не на шутку испугался и просит предоставить чечне ПВО.

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Ичкерия готовится к боевым действиям в Чечне

Ислам Белокиев на своем ютуб-канале сообщил о том, что народы Кавказа будут продолжать активную борьбу с российским колониализмом. Он считает, что у Ичкерии сейчас есть исторический шанс получить такую вожделенную свободу.

Белокиев напомнил слова великого ичкерийского лидера Джохара Дудаева о том, что россия умрет тогда, когда взойдет украинское солнце.

Сейчас, находясь на линии фронта в Украине, мы становимся свидетелями того, как сходят первые лучи украинского светила. Мы проводим активную политическую работу с украинскими и западными лидерами, а также военную работу, цель которой – наша деоккупация и дальнейшая денуклеаризация российской империи,

– заявил он.

Белокиев также сообщил о том, что в Ичкерии уже началась активная работа с местным населением и обнаружение мест дислокации вражеских сил.

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