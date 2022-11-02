Идеальный вариант для Украины: как США с Китаем могут разменять Тайвань на Россию

США заявили о том, что разместят на севере Австралии стратегические истребители, способные нести ядерные ракеты. Это происходит на фоне опасений, что Китай может вторгнуться на Тайвань.

В эфире 24 канала эксперт Украинского института будущего Илия Куса прокомментировал риски эскалации. По его словам, западные аналитики утверждают, что до 2027 года Китай намерен силой или не силой вернуть Тайвань под свой контроль.

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Он пояснил, что называют цифру 2027 год, потому что это символическая дата, когда в Китае должна завершиться программа перевооружения.

Я бы сказал, что риск эскалации, но это не первый вариант, который будет рассматривать Китай в этом контексте. Они сначала постараются вернуть Тайвань не военными методами. Попытаются договориться с США. Об этом уже было заявление Си Цзиньпина сразу после съезда партии, где его переизбрали лидером страны в третий раз,

– объяснил Илия Куса.

"Если будет эскалация из США, тогда Китай будет рассматривать вариант силового возвращения Тайваня. То есть все зависит от динамики отношений Пекина и Вашингтона в ближайшие годы", – добавил эксперт.

Договорятся ли Китай и США

"С точки зрения наших долгосрочных стратегических интересов – идеальный вариант это китайско-американские договоренности о совместном управлении мировым порядком", – отметил Илия Куса.

При этом он отметил, что одним из компонентов договоренности должно быть долгосрочное сдерживание России. Где Украина может найти себе соответствующий функционал, потому что знает, как нужно сдерживать и может это делать.

Но все зависит от того, найдут ли они общий язык, что изменится после выборов в Конгресс, которые скоро состоятся, как Республиканская партия в Штатах отнесется к предложению Китая разделить мир на двоих,

– подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что республиканцы более радикальны по отношению к Китаю, поэтому могут закручивать спираль эскалации. В таком случае, если между США и Китаем будет обостряться конфликт, Китай может перестать сдерживаться и оказать помощь России. Это как способ ударить по США.

"Для нас это риск, с которым, я надеюсь, украинская дипломатия работает. Мы должны понимать, что Китай в такой же ситуации, как и Иран. То есть россияне активно склоняют китайцев к тому, чтобы они помогали. Единственное, что сдерживает Китай, кроме санкционных рисков – это надежда, что они могут договориться с США. Для них договоренности и доступ к Западным рынкам более приоритетны, чем Россия», – пояснил Илия Куса.

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