В ефірі 24 каналу експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса прокоментував ризики ескалації. За його словами, Західні аналітики стверджують, що до 2027 року Китай має намір силою або не силою повернути Тайвань під свій контроль.

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Він пояснив, що називають цифру 2027 рік, тому що це символічна дата, коли у Китаї має завершитися програма переозброєння.

Я б сказав, що ризик ескалації є, але це не перший варіант, який буде розглядати Китай в цьому контексті. Вони спершу намагатимуться повернути Тайвань не військовими методами. Спробують домовитися зі США. Про це вже була заява Сі Цзіньпіна одразу після зʼїзду партії, де його переобрали лідером країни втретє,

– пояснив Ілія Куса.

"Якщо буде ескалація зі США, тоді Китай буде розглядати варіант силового повернення Тайваню. Тобто все залежить від динаміки відносин Пекіна та Вашингтона найближчі роки", – додав експерт.

Чи домовляться Китай та США

"З погляду наших довгострокових стратегічних інтересів – ідеальний варіант це китайсько-американські домовленості про спільне управління світовим порядком", – зазначив Ілія Куса.

При цьому він зазначив, що одним з компонентів домовленості має бути довготермінове стримування Росії. В якому Україна може знайти собі відповідний функціонал, тому що знає як можна стримувати й може це робити.

Але все залежить від того, чи знайдуть вони спільну мову, що зміниться після виборів в конгрес, які скоро відбудуться, як республіканська партія в штатах поставиться до пропозиції Китаю розділити світ на двох,

– наголосив експерт.

Він нагадав, що республіканці більш радикальні щодо Китаю, тому можуть закручувати спіраль ескалації. В такому випадку, якщо між США та Китаєм загострюватиметься конфлікт, Китай може перестати стримуватися й надати допомогу Росії. Це як спосіб вдарити по США.

"Для нас це ризик, з яким я сподіваюся, що українська дипломатія працює. Ми маємо розуміти, що Китай в такій же ситуації, як Іран. Тобто росіяни активно схиляють китайців до того, щоб вони допомагали. Єдине, що стримує Китай, крім санкційних ризиків, – це сподівання, що вони можуть домовитися зі США. Для них домовленості й доступ до Західних ринків пріоритетніший, ніж Росія", – пояснив Ілія Куса.

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