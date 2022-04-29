Об этом сообщил в эфире 24 канала журналист из Запорожья. По его словам, если будет угроза какого-нибудь российского "референдума", то люди с оккупированных территорий Запорожья будут протестовать, чтобы не допустить этого.

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Украинцы сорвут планы оккупантов

Более того, местные жители сорвут даже телевизионную картинку российским пропагандистам. Поэтому в стране-агрессору не будет, что показать своим "потребителям".

Как и в Херсонской, так и в Запорожской областях идея с "референдумом" заглохла. Очевидно, что оккупантам даже телевизионную картинку не удастся сделать,

– заявил журналист.

Пытаются загнать детей в школы

Как он отметил, учитывая приближение "победобеседания", оккупанты сосредоточились на том, чтобы как-то затянуть педагогов и детей в школы и детсады. Впрочем, как известно, в Запорожье местные власти объявили об окончании учебного года в оккупированных районах 2 мая.

По словам журналиста, затягивая украинских детей в школы, захватчики хотят создать до 9 мая картинку "счастливого украинского детства" под московской оккупацией. Однако пока им это не удается.

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Работа с декорациями

"Из Москвы приказали праздновать 9 мая, поэтому оккупанты сейчас бегают, как дураки, по Мелитополю и перекрашивают все, что было желто-синее, в другие цвета. То есть у них сейчас такая себе работа с декорациями", – ак подытожил журналист.

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