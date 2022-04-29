Про це повідомив в ефірі 24 каналу журналіст із Запоріжжя. За його словами, якщо буде загроза якогось російського "референдуму", то люди з окупованих територій Запоріжжя протестуватимуть, аби не допустити цього.

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Українці зірвуть плани окупантів

Ба більше, місцеві жителі зірвуть навіть телевізійну картинку російським пропагандистам. Тому в країні-агресорці не буде, що показати своїм "споживачам".

Як і на Херсонщині, так і на Запоріжжі ідея з "референдумом" заглохла. Очевидно, що окупантам навіть телевізійну картинку не вдасться зробити,

– заявив журналіст.

Намагаються загнати дітей в школи

Як він зазначив, враховуючи наближення "побєдобєсія", окупанти зосередились на тому, щоб якось затягти педагогів і дітей до шкіл та дитсадків. Утім, як відомо, на Запоріжжі місцева влада оголосила про закінчення навчального року в окупованих районах 2 травня.

За словами журналіста, затягуючи українських дітей в школи, загарбники хочуть створити до 9 травня картинку "щасливого українського дитинства" під московською окупацією. Однак поки їм це не вдається.

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Робота з декораціями

"З Москви наказали святкувати 9 травня, тому окупанти зараз бігають, як дурні, по Мелітополю й перефарбовують усе, що було жовто-синє, в інші кольори. Тобто у них зараз така собі робота з декораціями", – підсумував журналіст.

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