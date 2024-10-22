Страны отказываются от идеи Путина: что он предлагал участникам БРИКС

В России состоится саммит БРИКС. Путин пытается продвинуть идею создания своей валюты, но участники саммита отказываются от этого.

Политтехнолог Михаил Шейтельман высказал 24 Каналу мнение, что крупнейшим игрокам БРИКС – Китаю и Индии, не интересна идея Путина.

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Проблемы с президентом Бразилии

Шейтельман рассказал, что президент Бразилии не прилетел на саммит БРИКС в Россию, потому что Путин не прилетит в Бразилию на саммит G20. Бразилия никак не зависит и никак не сотрудничает с Россией. А вот Китай, например, настоящий хозяин саммита. Пекин является "хозяином" Москвы, и именно поэтому остальные участники подчинены Си Цзиньпину.

Китаю есть на чем зарабатывать на России. По сути, Китай сейчас правитель российской экономики. Половина экспорта России идет в сторону Китая. Также там есть страны, которые дешево покупают российскую нефть, например Индия и Шри-Ланка. Они также участвуют в этом саммите,

– отметил политтехнолог.

Идея Путина о валюте

По его словам, Путин на саммите предложит внедрить для стран БРИКС свою валюту. Однако ни одному другому участнику это не интересно. В частности, 4% мировой торговли происходит в юанях. Остальное – в долларах, евро, фунтах и японских иенах.

"Китай не хочет этого, не хочет этой валюты содружества. Китай понимает, что Путин внес эту инициативу не по экономической причине. Это причина противостояния западным санкциям из-за новой валюты, которую запад не сможет регулировать", – заметил Шейтельман.