Идентификация через телефон: инновации во время новой переписи населения

В Украине Всеукраинскую перепись населения планируют провести в 2023 году. Во время нее респондентов будут идентифицировать с помощью номера мобильного.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам онлайн-заседания межведомственной комиссии. В Госстате презентовали состояние подготовки к переписи.

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Пробную перепись провели в 2019 году

Пробная перепись населения провели в 2019 году в части Оболонского района Киева, а также Бородянского района Киевской области и Песковского ОТГ. Всего "переписали" 32 тысячи человек.

Что решили во время заседания комиссии:

актуализировать цифровой картографический материал,

модернизировать комплекс автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков.

Также вероятно, что участников переписи будут идентифицировать с помощью номера мобильного во время интернет-раунда.

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