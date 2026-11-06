Правительство утвердило единые правила идентификации тел погибших военных и гражданских
Кабинет министров Украины утвердил единый порядок работы межведомственных региональных групп по идентификации тел погибших. Новые правила призваны устранить задержки с проведением экспертиз и ускорить уведомление семей.
О принятом решении 6 ноября сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, отныне будут действовать стандартизированные правила осмотров, судебно-медицинских исследований, отбора биологических образцов и документирования.
Новые правила идентификации и финансирования экспертиз
Также глава правительства сообщил, что введена единая система кодирования, которая должна гарантировать точный учет и предотвращать потерю данных при установлении личности.
Разработкой регламента занимались специалисты Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Минобороны при поддержке Офиса Президента.
Так мы устраняем лишние задержки, повышаем качество исследований и делаем взаимодействие команд более слаженным на каждом этапе,
– пояснил Корецкий.
Параллельно правительство усиливает судебно-медицинскую экспертизу. Как сообщил премьер, в проекте государственного бюджета на 2027 год на это направление предусмотрено более 600 миллионов гривен. Средства будут направлены, в частности, на оборудование для региональных бюро.
"Важно, чтобы семьи быстрее получали достоверную информацию о судьбе близких и могли достойно с ними попрощаться", – добавил Корецкий.
Напомним, ранее для ускорения этого процесса при СНБО планировали создать специальный рабочий орган. Он будет координировать деятельность задействованных государственных ведомств, занимающихся установлением личностей погибших военнослужащих.