Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, сравнивать Владимира Путина с Гитлером уже стало слишком банальным.

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Как отметил Шейтельман, у России сложилась своя идеология "русского фашизма". Корни этой идеологии тянутся из Советского Союза.

"Это не было фашизмом, однако в течение 70 лет в СССР насаждалась такая же рабская идеология", – отметил политтехнолог.

"Россия переняла всю систему Советского Союза"

Он напомнил, что после распада Советского Союза, некоторые страны начали стремительно меняться.

"В Литве, Латвии и Эстонии люди еще помнили оккупацию 1940-х годов. И у них получилось быстро выйти из советского болота. Украина также построила свою систему, которая ей была комфортна", – сказал политтехнолог.

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Российская Федерация, считающая себя правопреемницей СССР, застряла в прошлом.

Россия переняла всю систему Советского Союза. Россиянам досталось это советское наследие, и они за более чем 30 лет не смогли сделать ни шагу вперед. Более того, они сделали много шагов назад,

– подчеркнул Шейтельман.

Могут ли измениться россияне

По словам политтехнолога, Россию ждет такая же участь, которая постигла другие страны с подобными идеологиями. Как минимум – это распад, как случай с СССР. Впрочем, сами россияне вряд ли когда-нибудь станут другими.

Думаю, жители России вряд ли изменятся. Кончится война, Украина победит. В России может даже поменяться режим. Но не хотел бы я оказаться в России,

– добавил Шейтельман.

Стрим Дарии Кудимовой и Михаила Шейтельмана: смотрите полное видео

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