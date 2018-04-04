"Идет буря": член совета Нацбанка рассказал о вероятности нового транша МВФ для Украины

Член совета Национального банка Украины Тимофей Милованов объяснил, какие перспективы у Украины получить новые транши от Международного валютного фонда при нынешней политической ситуации в стране.

Об этом аналитик написал 4 апреля на своей странице в Facebook.

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Он призвал подумать "дальше своего носа", хотя бы о том, что ждет Украину уже в следующем году.

На сегодня почти все партии в Раде являются неуправляемыми, а их лидеры имеют большой антирейтинг. Есть огромный запрос на новые прогрессивные силы, но таких сил нет. Есть единичные персоналии и группы, но их эго слишком велико для объединения,

– уверен Милованов.

Он констатирует, что реформы в Украине фактически остановились, а новые транши от МВФ очень маловероятны.

"Реформы фактически остановились, транши МВФ маловероятны, олигархи восстановили власть, бизнес рейдерят, коррупция сменила лицо, но не исчезла. В условиях большей прозрачности, недовольство общества становится больше чем даже в 2013-2014 годах", – убежден член совета Нацбанка.

По его словам, "идет буря".