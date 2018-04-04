"Йде буря": член ради Нацбанку розповів про ймовірність нового траншу МВФ для України

Член ради Національного банку України Тимофій Милованов пояснив, які перспективи в України отримати нові транші від Міжнародного валютного фонду за теперішньої політичної ситуації в країні.

Про це аналітик написав 4 квітня на своїй сторінці у Facebook.

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Він закликав подумати "далі свого носа", хоча про те, що чекає на Україну вже наступного року.

На сьогодні майже всі партії в Раді є некерованими, а їхні лідери мають великий антирейтинг. Є величезний запит на нові прогресивні сили, але таких сил немає. Є поодинокі персоналії та групи, але їхнє его завелике для об'єднання,

– переконаний Милованов.

Він констатує, що реформи в Україні фактично зупинились, а нові транші від МВФ дуже малоймовірні.

"Реформи фактично зупинились, транші МВФ малоймовірні, олігархи поновили владу, бізнес рейдерять, корупція змінила обличчя, але не зникла. В умовах більшої прозорості, незадоволення суспільством стає більшим ніж навіть в 2013-2014 роках", – переконаний член ради Нацбанку.

За його словами, "йде буря".