"Йде буря": член ради Нацбанку розповів про ймовірність нового траншу МВФ для України
Член ради Національного банку України Тимофій Милованов пояснив, які перспективи в України отримати нові транші від Міжнародного валютного фонду за теперішньої політичної ситуації в країні.
Про це аналітик написав 4 квітня на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Екс-депутат від БПП в деталях розповів, як розкрадають транші МВФ
Він закликав подумати "далі свого носа", хоча про те, що чекає на Україну вже наступного року.
На сьогодні майже всі партії в Раді є некерованими, а їхні лідери мають великий антирейтинг. Є величезний запит на нові прогресивні сили, але таких сил немає. Є поодинокі персоналії та групи, але їхнє его завелике для об'єднання,
– переконаний Милованов.
Він констатує, що реформи в Україні фактично зупинились, а нові транші від МВФ дуже малоймовірні.
"Реформи фактично зупинились, транші МВФ малоймовірні, олігархи поновили владу, бізнес рейдерять, корупція змінила обличчя, але не зникла. В умовах більшої прозорості, незадоволення суспільством стає більшим ніж навіть в 2013-2014 роках", – переконаний член ради Нацбанку.
За його словами, "йде буря".