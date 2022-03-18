Идут бои, – Гайдай опроверг фейк оккупантов о взятии городов на Луганщине

В Луганской области российские боевики пытаются захватить украинские города, но вооруженные силы Украины не отступают. Продолжаются обстрелы и уличные бои – оккупанты не взяли города.

Боевики распространяют фейки о взятии украинских городов в Луганской области

Министерство обороны Украины действительно сообщило, что в Луганской области российские войска активизировали боевые действия в районе населенного пункта Рубежное и имеют частичный успех.

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В частности, российские войска постоянно обстреливают объекты инфраструктуры для устрашения населения в Рубежном и Попасной.

Однако, по словам главы Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, за эти города продолжаются бои. В Северодонецке и Попасной продолжаются обстрелы с утра, а по Приволью был обстрел из Градов.

Эта ночь была тяжелой. Враг равняет с землей города Рубежное, Попасная, Северодонецк. Они полностью обстреливают все жилые районы. Зашли частично в Рубежное, но бои за город продолжаются. Они бросают новых мобилизованных как пушечное мясо. Я уверен, что в ближайшее время ситуация изменится и мы их выбьем из города»,

– отметил Сергей Гайдай.

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Также была информация, что украинские военные держали в заложниках 500 детей, которыми прикрывались от обстрелов. Гайдай добавил, что в селе о котором шла речь всего около 50 частных домов.

Кременная – наша. Часть Рубежного – наша. Северодонецк – наш. Лисичанск – наш. Часть Попасной – наша. Горное, Золотое – наши,

– подчеркнул Гайдай.

По данным Службы Безопасности Украины, в боях неподалеку от Северодонецка украинские военные захватили в плен двух мобилизованных в так называемой "ЛНР" мужчин. Пока они дают показания следователям.

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