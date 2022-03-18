Идут бои, – Гайдай опроверг фейк оккупантов о взятии городов на Луганщине
Источник:Суспільне
В Луганской области российские боевики пытаются захватить украинские города, но вооруженные силы Украины не отступают. Продолжаются обстрелы и уличные бои – оккупанты не взяли города.
Боевики распространяют фейки о взятии украинских городов в Луганской области
Министерство обороны Украины действительно сообщило, что в Луганской области российские войска активизировали боевые действия в районе населенного пункта Рубежное и имеют частичный успех.
Внимание На правом берегу врага отбросили на 70 километров от Киева
В частности, российские войска постоянно обстреливают объекты инфраструктуры для устрашения населения в Рубежном и Попасной.
Однако, по словам главы Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, за эти города продолжаются бои. В Северодонецке и Попасной продолжаются обстрелы с утра, а по Приволью был обстрел из Градов.
Эта ночь была тяжелой. Враг равняет с землей города Рубежное, Попасная, Северодонецк. Они полностью обстреливают все жилые районы. Зашли частично в Рубежное, но бои за город продолжаются. Они бросают новых мобилизованных как пушечное мясо. Я уверен, что в ближайшее время ситуация изменится и мы их выбьем из города»,
– отметил Сергей Гайдай.
Ложь оккупанта переходит все границы
Также была информация, что украинские военные держали в заложниках 500 детей, которыми прикрывались от обстрелов. Гайдай добавил, что в селе о котором шла речь всего около 50 частных домов.
Кременная – наша. Часть Рубежного – наша. Северодонецк – наш. Лисичанск – наш. Часть Попасной – наша. Горное, Золотое – наши,
– подчеркнул Гайдай.
По данным Службы Безопасности Украины, в боях неподалеку от Северодонецка украинские военные захватили в плен двух мобилизованных в так называемой "ЛНР" мужчин. Пока они дают показания следователям.
Вам может быть интересно – Оп и Газманов! Как прервалась трансляция Путина: смотреть видео