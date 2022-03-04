Идут в сторону Сум: российские войска продолжают перемещение техники, идут колонны

Войска России продолжают перемещение техники, идут колонны в направлении Сум. Куда они пойдут дальше – неизвестно.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий. В частности, он подчеркнул, что ситуация по области контролируется.

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Военные России продолжают перемещение техники, идут колонны. Некоторые колонны развернулись и идут в сторону Сум,

– сообщил Дмитрий Живицкий.

Но добавил, что пока неизвестно, что это будет: возможно, они будут идти на выход с территории Украины, возвращаться обратно в Россию.

Мы на это очень рассчитываем. У них закончилось питание, заканчивается горючее и погода нам способствует,

– заметил Живицкий.

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