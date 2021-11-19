Игнорируют любые жалобы: у украинского политзаключенного Гафарова обострилась почечная болезнь

Украинская обмудсмен Людмила Денисова бьет тревогу из-за состояния политзаключенного Джемиля Гафарова. У 59-летнего крымского татарина, которого содержат в российской тюрьме, обострилась почечная болезнь.

Денисова сообщила, что руководство СИЗО в Ростове-на-Дону игнорирует обращения политзаключенного. Там ему не оказывают никакой медицинской помощи.

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Украинец жалуется на проблемы со здоровьем

По словам Гафарова, фельдшер приходит к нему очень редко, а когда все-таки приходит – просто назначает валидол. При этом, анализы крови и мочи последний раз у украинца отбирали еще в июле. Единственное, что помогает мужчине, это лекарства, которые присылают в тюремное учреждение его родные.

Присутствие на судебных заседаниях истощает Джемиля. После них ему приходится восстанавливаться в течение 4-5 дней,

– отметила Денисова.

Она подчеркнула, что Гафаров имеет инвалидность II группы, но в условиях СИЗО этот статус ему не продлевают. Соответствующей справки даже нет в тюремном медпункте. Более того, в июне 2021 года мужчину срочно доставили в межобластную туберкулезную больницу, но любые официальные сведения об этом также отсутствуют.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену

Незаконно осужденный украинец каждый месяц пишет жалобы к российским правоохранителям. Впрочем, они игнорируют его обращения.

Обмудсмен обратила внимание на то, что незаконные действия руководства СИЗО нарушают права Гафарова на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь. Из-за этого она обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Денисова требует срочно провести полное медицинское обследование украинца и назначить ему соответствующее лечение.

Коротко о Джемиле Гафарове

Источник: "Крымская солидарность"

Родился 31 мая 1962 года в Узбекистане. В 1997 году с семьей переехал в Крым , в течение длительного времени ухаживал там за своими пожилыми родителями. Женат, имеет 27-летнего сына и двух дочерей – им по 15 и 18 лет.

, в течение длительного времени ухаживал там за своими пожилыми родителями. Женат, имеет 27-летнего сына и двух дочерей – им по 15 и 18 лет. В 2017 году перенес обширный инфаркт миокарда , ему диагностировали хроническую почечную недостаточность IV стадии . Из-за этого состояние его здоровья требует постоянного контроля, а сам крымский татарин нуждается в соответствующем лечении.

, ему диагностировали . Из-за этого состояние его здоровья требует постоянного контроля, а сам крымский татарин нуждается в соответствующем лечении. Мужчина является фигурантом второй симферопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир". Еще в 2019 году Европарламент призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных, которой в нем проходят.

. "Хизб ут-Тахрир" – это исламская политическая партия. В России ее признали террористической, хотя во многих странах мира она действует безо всяких ограничений. По этой причине оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов.