18 января, 23:48
Умер известный львовский журналист и военный Игорь Берчак

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • 17 января известный львовский журналист и военнослужащий Игорь Берчак умер во Львове.
  • Прощание и похороны состоятся 19 января в 14:00 в часовне больницы святого Пантелеймона во Львове.

В субботу, 17 января, умер львовский журналист Игорь Берчак. Мужчина служил в Вооруженных Силах Украины, защищая нашу землю от оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал. О смерти журналиста рассказал его коллега Виктор Гальчинский.

Что известно о смерти Игоря Берчака?

Во Львове 17 января умер известный журналист и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Игорь Берчак. Мужчина был ответственным секретарем "Львовской газеты" и заместителем главного редактора Медиа "Львовская Почта".

Кроме того, Берчак активно занимался общественной деятельностью, будучи членом правления Ассоциации выпускников факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко.

Гальчинский рассказал, что прощание с Игорем и чин похорон состоится 19 января, в 14:00 в часовне больницы святого Пантелеймона Первого ТМО города Львова на улице Миколайчука, 9.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Игоря Берчака. Вечная память!

Какие потери понесла Украина в последнее время?

  • Напомним, военнослужащий Ярослав Нестеренко погиб в стрелковом бою на Днепропетровском направлении 1 декабря 2025 года. Герою навсегда останется 45 лет. У погибшего остались мать, дочь, сестра, родные, близкие и друзья.

  • Также известно, что на Донбассе погиб заместитель командира полка "Днепр-1" майор Александр Куралех в результате попадания российского FPV-дрона. Мужчина пошел защищать Украину еще в 2014 году, присоединившись к батальону патрульной службы милиции особого назначения "Сичеслав".