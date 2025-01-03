Страна потеряла выдающегося человека: во Львове попрощались с профессором ЛНМУ Игорем Держко

В пятницу, 3 января, во Львове попрощались с профессором Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Игорем Держко. Он также был экс-заместителем председателя Львовской ОГА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОГА Максима Козицкого. Прощание состоялось в Храме Пресвятой Троицы на улице Тершаковцев во Львове.

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Во Львове прошло прощание с Игорем Держко

Игорь Держко умер в ночь на 31 декабря 2024 года, ему было 66 лет. Максим Козицкий написал, что Львовщина и Украина потеряли выдающегося человека.

По его словам, Игорь Держко был ученым, политиком, общественным деятелем и лидером, который всегда верил в силу развития, образования, культуры и спорта.

Искренне сочувствую жене Игоря Зеновийовича Ольге Швед и всей семье. Пожалуйста, знайте, что ваше горе разделяют сотни людей, для которых Игорь Зеновийович был учителем, наставником, другом и мотиватором,

– говорится в заметке председателя ОВА.

Во Львове прощаются с Игорем Держко / Фото: Львовская ОВА

Стоит отметить, что с 1989 по 2005 год Игорь Зиновийович Держко также был членом Народного Движения Украины.

В 1997 – 2002 годах он занимал должность заместителя председателя Львовской областной государственной администрации, а с 2002 по 2010 год – заместителя председателя Львовского областного совета.