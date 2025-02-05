После Джорджеску: пророссийский экс-президент Молдовы заявил о праве страны на украинские земли

Лидер пророссийской Партии социалистов Молдовы Игорь Додон заявил о "молдавских землях" в Украине, которые якобы хотят разделить между собой европейские политики.

Соответствующее заявление он сделал во вторник, 4 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News Maker.

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Что заявил Додон относительно территорий

Игорь Додон отреагировал на недавнее заявление ультраправого пророссийского кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску и его территориальную претензию относительно украинских земель, которые якобы когда-то вернутся в Румынию.

Хочу сделать замечание некоторым политикам Европейского Союза, Румынии и других, которые уже делят земли Украины. Во-первых, те земли, которые вы называете, исторически они молдавские, некоторые из них,

– заявил экс-президент Молдовы.

По его словам, на этих землях сейчас проживают "сотни тысяч молдован, которые разговаривают на молдавском языке". Сторонник российского диктатора Владимира Путина пожаловался, что у Молдовы якобы забрали статус морского государства.

"Во-вторых, это нас, советскую Молдову, лишили статуса морского государства. У нас забрали юг страны и север. Незаконным решением в середине прошлого века, проведя так называемую реформу Хрущева", – добавил Игорь Додон.

Напомним, прошлом году бывший президент Молдовы Игорь Додон отличился другим скандальным заявлением, заявив, что не знает, является ли Херсон, Донбасс и Запорожье территорией Украины. Такой же позиции он придерживается в отношении Крыма.