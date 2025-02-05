Відповідну заяву він зробив у вівторок, 4 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News Maker.

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Що заявив Додон щодо територій

Ігор Додон відреагував на нещодавню заяву ультраправого проросійського кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску та його територіальну претензію стосовно українських земель, які нібито колись повернуться до Румунії.

Хочу зробити зауваження деяким політикам Європейського Союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України. По-перше, ті землі, які ви називаєте, історично вони молдовські, деякі з них,

– заявив експрезидент Молдови.

За його словами, на цих землях зараз проживають "сотні тисяч молдован, які розмовляють молдовською мовою". Прихильник російського диктатора Владіміра Путіна побідкався, що у Молдови нібито забрали статус морської держави.

"По-друге, це нас, радянську Молдову, позбавили статусу морської держави. У нас забрали південь країни й північ. Незаконним рішенням у середині минулого століття, провівши так звану реформу Хрущова", – додав Ігор Додон.

Нагадаємо, минулого року колишній президент Молдови Ігор Додон відзначився іншою скандальною заявою, заявивши, що не знає, чи є Херсон, Донбас і Запоріжжя територією України. Такої ж позиції він дотримується щодо Криму.