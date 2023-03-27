"Не хочу войны для внуков": защитник "Азовстали" после плена вернулся на передовую

Украинский военный Игорь Дубик пробыл во вражеском плену около 8 месяцев после эвакуации из "Азовстали" в Мариуполе в мае 2022 года. Однако, окончив реабилитацию, отдыхать военный не захотел – он снова вернулся на передовую.

За время пребывания во вражеском плену военный Игорь Дубик потерял почти треть своего веса. Как известно, обменяли его 1 декабря 2022, после чего отправили на реабилитацию и лечение.

Смотрите также Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Миссия: вернуть родной город

Как констатировала жена защитника Оксана, муж мечтает отбить у российских оккупантов родной Мариуполь в Донецкой области, потому снова взял в руки оружие. Также это подтвердил сам военный.

Надо Мариуполь возвращать. Я побегу, другие побегут. Я даже в плену не задумывался: идти или не идти. Мне следователь ФСБ сказал, что еще наши внуки будут воевать. А я этого не желаю. Я хочу закончить это раз и навсегда,

– сказал он.

Оксана в браке с Игорем 37 лет. У пары – двое взрослых детей и пятеро внуков – именно для них мужчина и обретает мир в Украине. Супруги убеждены, что Мариуполь рано или поздно будет свободным.

Ты понимаешь: идет война, твой муж защищает, тогда возвращается, с ребятами там делает какие-то важные дела, но он всегда рядом, даже в Широкино, он все равно был рядом. Ты знала, где он, вот я, например, знала, где он. Через 3 или 4 дня я могла позвонить ему или он мне. Сказать: все хорошо, я жив. А тут он исчезает, совсем,

– рассказала Оксана журналистам.

Важно, что пока Игорь защищает страну на Востоке, жена собирает для военных все необходимое для пребывания на фронте.

Бывший в плену защитник Мариуполя снова рвется на фронт: смотрите сюжет 5 Канала

Мариуполь хочет в Украину

Вспомним к этой теме, что недавно советник мэра оккупированного Мариуполя на Донетчине – то есть Петр Андрющенко – опубликовал кадры, подтверждающие желание горожан вернуться домой, в Украину.

На ролику видно немало людей, которые озабочены своими делами, а на фоне звучат украинские песни. В частности, "Чорнобривці" и "Черемшина".