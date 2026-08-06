"Погибший" российский генерал Ерусалимов оказался жив: журналисты поговорили с ним

В сети разлетелась громкая новость о гибели высокопоставленного военного, однако эта информация оказалась фейком. Журналистам удалось не только разоблачить фейк, но и лично пообщаться с генералом.

Об этом сообщает независимое издание "Вьорстка".

Как журналистам удалось выяснить, что генерал жив?

Корреспонденты смогли связаться с российским генерал-лейтенантом Игорем Ерусалимовым по личному номеру. Короткая разговор фактически снял все вопросы относительно появления его "похоронных" сообщений в сети.

Во время звонка журналист обратился к военному по имени и отчеству, после чего тот ответил: "Слушаю". Далее издание обнародовало лишь часть разговора, не раскрывая вопросов корреспондента из соображений безопасности.

Когда представитель СМИ упомянул сообщения о гибели и похоронах и спросил, все ли в порядке, собеседник начал выяснять, с кем именно разговаривает. Узнав, о ком идет речь, генерал обратил внимание на нероссийский номер телефона. Журналист объяснил, что находится в командировке в Казахстане, после чего военный попросил ничего о нем не писать и начал спрашивать, кто передал его контакт. В конце разговора он сказал: "Не разглашаете? Ну, привет коллегам".

Как появились слухи о гибели генерала?

Слухи о смерти высокопоставленного чиновника распространились накануне вечером. Все публикации опирались на пост украинского OSINT-блогера под ником Necro Mancer, который заметил сообщение о прощании с Ерусалимовым в локальном чате московского района Солнцево.

Именно на этом основании блогер и журналисты предположили, что военный мог погибнуть во время взрыва в ресторане Balzi Rossi, произошедшего в минувшую субботу. При этом других доказательств смерти генерала не было.

В ходе проверки фактов расследователи заметили, что сообщение о похоронах было сфабриковано. В Telegram-аккаунте, из которого распространили фото траурного венка и информацию о церемонии, было указано имя дочери генерала.

Пользовательское имя профиля полностью совпадало с ее никнеймом в TikTok, а в качестве аватарок были использованы три ее реальные фотографии. В то же время подробный анализ показал, что аккаунт был создан совсем недавно. В утечках баз данных нет ни одной привязки этого профиля к номеру телефона, а единственное изменение в настройках датировано 5 августа.

Первое сообщение с этого фейкового аккаунта в публичных чатах появилось только 23 июля в группе "Знакомства Москва". Текст сообщения был довольно специфическим. В тот же день на профиль загрузили и все три фотографии.

В то же время журналисты нашли настоящий аккаунт дочери генерал-лейтенанта, который действительно привязан к ее личному номеру. В нем вместо имени используются только эмодзи, а фотографии отсутствуют. Этот реальный профиль существует как минимум с 2021 года, и в различных чатах пользователи обращаются к его владелице именно по имени дочери Ерусалимова.

Напомним, вечером 1 августа в центре Москвы прогремел взрыв в ресторане Balzi Rossi. В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что взорвалось самодельное взрывное устройство.

По официальной версии, взрывчатку в заведение пыталась пронести неизвестная женщина. На входе ее остановил охранник, и в этот момент произошел взрыв. Оба погибли на месте, еще одной жертвой стал посетитель ресторана.

Сначала сообщалось о 21 пострадавшем, однако впоследствии двое раненых скончались в больнице. Общее число погибших возросло до пяти. По данным российских СМИ, в ресторане мог проходить закрытый банкет по случаю 55-летия командующего воздушно-космическими силами России генерала Александра Чайки.