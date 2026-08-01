Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и местные телеграм-каналы.

Что известно о взрыве в ресторане Balzi Rossi в Москве?

Взрыв прогремел на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади в российской столице. Соответствующую информацию уже подтвердили в Министерстве внутренних дел страны-агрессора.

По предварительным данным, в результате инцидента ранения получили не менее 15 человек. Также известно о 3 погибших.

Сегодня около 20:10 возле летнего кафе произошел взрыв, в результате которого 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести,

– говорится в сообщении.

Что происходило возле ресторана Balzi Rossi в Москве: смотрите видео

К месту происшествия направлены десятки бригад скорой помощи и сотрудники МЧС, территория возле заведения перекрыта для пешеходов и автомобилей.

На месте взрыва в Москве много полицейских: смотрите видео

Причина взрыва пока неизвестна, однако пишут о возможном взрыве газового оборудования на кухне ресторана.

СМИ также сообщают, что ресторан Balzi Rossi был закрыт для проведения банкета. Об этом само заведение предупредило заранее.



Ресторан Balzi Rossi закрыли 1 августа для проведения закрытого банкета / Фото российских СМИ

Журналисты оппозиционного российского издания ASTRA пишут, что в ресторане Balzi Rossi в Москве, возможно, проходило празднование дня рождения генерала. В частности, возле заведения было припарковано много автомобилей с черными номерами (такие устанавливают на машины Вооруженных Сил РФ). Также очевидцы якобы видели автобус Росгвардии.

Информация о возможном праздновании дня рождения российского генерала также распространялась в чатах.



В ресторане Balzi Rossi в момент взрыва мог отмечать день рождения российский генерал / Фото с телеграм-канала ASTRA

По другим данным российских пропагандистских СМИ, в ресторане, возможно, проходила свадьба. По предварительным данным, там находилось около 50 человек.

Один из очевидцев отметил, что "взрыв" был сильным. После этого мужчина услышал подъезжающие машины экстренных служб – на месте началась паника, а пострадавших стали выносить на носилках.

В то же время журналист Олег Кашин предполагает, что день рождения мог отмечать главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Александр Чайко. На данный момент информации о том, кто именно стал жертвой инцидента, нет.