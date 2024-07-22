Об этом сообщают российские СМИ. По данным пропагандистов, об этом попросил сам Гиркин, передает 24 Канал.

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Гиркин будет работать портным в колонии

Российские пропагандисты сообщили, что Игоря Стрелкова 18 июля привезли в исправительную колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области в России. Сегодня террориста и так называемого "бывшего министра обороны ДНР" посетил его адвокат Игорь Молохов.

Адвокату Гиркин рассказал, что в колонии есть швейное производство, на которое он уже попросился. По словам росСМИ, если все сложится, то Гиркин будет работать портным и делать служебную зимнюю одежду, в том числе для российских военных.

Молохов также рассказал, что в колонии Гиркин уже начал отбывать наказание в виде четырех лет заключения. Его состояние здоровья, по предварительным данным, удовлетворительное.

Причины перевода Стрелкова не уточняются, однако Молохов пояснил, что эта колония предназначена для бывших сотрудников силовых структур. По словам адвоката Гиркина это учреждение станет последней точкой его этапирования.

К слову, жена россиянина-террориста Недавно Мирослава Регинская обнародовала документ, который, как сообщается, был направлен в воинскую часть террористической группировки "ДНР". В документе говорится, что часть рассматривает кандидатуру Стрелкова на должность командира взвода и просит подготовить и подать командиру необходимые документы.