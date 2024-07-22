Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними пропагандистів, про це попросив сам Гіркін, передає 24 Канал.

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Гіркін працюватиме кравцем у колонії

Російські пропагандисти повідомили, що Ігоря Стрєлкова 18 липня його привезли до виправної колонії № 5 у місті Кірово-Чепецьку Кіровської області у Росії. Сьогодні терориста і так званого "колишнього міністра оборони ДНР" відвідав його адвокат Ігорь Молохов.

Адвокатові Гіркін розповів, що у колонії є швейне виробництво, на яке він уже попросився. За словами росЗМІ, якщо все складеться, то Гіркін працюватиме кравцем і робитиме службовий зимовий одяг, у тому числі для російських військових.

Молохов також розповів, що у колонії Гіркін уже почав відбувати покарання у вигляді чотирьох років ув'язнення. Його стан здоров'я, за попередніми даними, задовільний.

Причини переведення Стрєлкова не уточнюються, проте Молохов пояснив, що ця колонія призначена для колишніх співробітників силових структур. За словами адвоката Гіркіна ця установа стане останньою точкою його етапування.

До слова, дружина росіянина-терориста Нещодавно Мирослава Регінська оприлюднила документ, який, як повідомляється, був надісланий до військової частини терористичного угруповання "ДНР". У документі йдеться про те, що частина розглядає кандидатуру Стрєлкова на посаду командира взводу та просить підготувати та подати командиру необхідні документи.