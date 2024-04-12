Ольга Романова, голова фонду "Русь сидящая", сказала 24 Каналу, що Ігор Гіркін не просто так проситься на війну. Він хоче отримати помилування або виправдувальний вирок.

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Гіркін має план

Він начебто хоче, щоб Путін зателефонував до суду – і суд прийняв рішення. Однак такий розвиток подій важко назвати "судовим рішенням".

Звичайно, навряд чи Гіркін кудись піде, але все залежить від того, куди його далі вирішить використати адміністрація президента Росії. Захоче використати – буде використовувати,

– сказала Ольга Романова.

За її словами, Гіркін має популярність у псевдореспубліках. А оскільки Путіну після пригожинського заколоту нові популярні лідери взагалі не потрібні, його туди ніхто не пустить.

Зверніть увагу! У червні 2023 року засновник і очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що військовими Міноборони Росії було завдано удару по таборах ПВК "Вагнер", де загинуло багато бійців.



Пригожин вирішив "відплатити за зло" і зі своїми бойовиками захопив Ростов-на-Дону та пішов на Москву. Через добу і за 200 кілометрів до столиці Росії він передумав. А через два місяці Пригожин загинув, розбившись на літаку у Тверській області.

Що відомо про Ігоря Гіркіна (Стрєлкова)