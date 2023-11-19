Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що раніше була інформація, що в Росії вже триває неформальна виборча кампанія. Зазначимо, що про "своє рішення" терорист повідомив у листі з СІЗО.

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Про початок такої виборчої кампанії свідчать поїздки Владіміра Путіна за кордон. Так очільник Кремля хоче показати, що він буцімто активно "виконує свої обов'язки", що може забезпечити "позитивний імідж" в очах виборців.

Окрім того, є інформація, що на майбутні президентські вибори 2024 року Кремль хоче шукати кандидата від нібито "непідконтрольних" йому партій чи політсил у Росії. Так хочуть залучити суспільство брати участь у виборах і показати нібито "надійність" російської виборчої системи.

Стрєлков заявив про можливу участь у виборах. Фактично, це підпідає під цю версію. Це нібито є якась "альтернативна думка" і нібито "незалежний кандидат",

– наголосив Желіховський.

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Нібито "незалежний"

Цей терорист неодноразово записував ролики, в яких критикував російську верхівку та перебіг бойових дій на війні проти України. Мовляв, він начебто має "власне бачення" та є "незалежною особою", яка коментує ті чи інші події.

Однак в Росії насправді незалежних кандидатів не буває. Тим паче, враховуючи, яку роль мав Гіркін-Стрєлков ще на початку російсько-української війни та скільки скоїв воєнних злочинів.

Важливо! Ігоря Гіркіна-Стрєлкова вважають одним з ініціаторів війни на Сході України. Він зізнавався, що без його загону російсько-українська війна не розпочалася б. Окрім того, він мав ключове значення в незаконній анексії Криму. В Україні терориста звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Зокрема, мовиться про викрадення людей, накази вбивати та катувати. Суд у Нідерландах у 2022 році заочно засудив Стрєлкова до довічного ув'язнення у справі про збиття літака рейсу MH17. У липні 2023 року Ігоря Гіркіна затримали у Росії. Його звинуватили в "екстремізмі". Нині він в СІЗО.

"Як можна говорити про те, що він може бути якась "незалежна кандидатура"? Це такий собі "технічний кандидат", аби показати видимість якогось "плюралізму" в Росії", – додав експерт-міжнародник.

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