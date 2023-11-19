Такое мнение 24 Каналу выразил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что ранее была информация, что в России уже идет неформальная избирательная кампания. Отметим, что о "своем решении" террорист сообщил в письме из СИЗО.

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О начале такой избирательной кампании свидетельствуют поездки Владимира Путина за границу. Так глава Кремля хочет показать, что он якобы активно "выполняет свои обязанности", что может обеспечить "положительный имидж" в глазах избирателей.

Кроме того, есть информация, что на предстоящие президентские выборы 2024 года Кремль хочет искать кандидата от якобы "неподконтрольных" ему партий или политсил в России. Так хотят привлечь общество участвовать в выборах и показать якобы "надежность" российской избирательной системы.

Стрелков заявил о возможном участии в выборах. Фактически, это подпадает под эту версию. Это якобы есть какое-то "альтернативное мнение" и якобы "независимый кандидат",

– подчеркнул Желиховский.

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Якобы "независимый"

Этот террорист неоднократно записывал ролики, в которых критиковал российскую верхушку и ход боевых действий на войне против Украины. Мол, он якобы имеет "собственное видение" и является "независимым лицом", комментирующим те или иные события.

Однако в России на самом деле независимых кандидатов не бывает. Тем более, учитывая, какую роль имел Гиркин-Стрелков еще в начале российско-украинской войны и сколько совершил военных преступлений.

Важно! Игоря Гиркина-Стрелкова считают одним из инициаторов войны на Востоке Украины. Он признавался, что без его отряда российско-украинская война не началась бы. Кроме того, он имел ключевое значение в незаконной аннексии Крыма. В Украине террорист обвиняется в нарушении законов и обычаев войны. В частности, говорится о похищении людей, приказах убивать и пытать. Суд в Нидерландах в 2022 году заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу об уничтожении самолета рейса MH17. В июле 2023 года Игорь Гиркин был задержан в России. Его обвинили в "экстремизме". Сейчас он находится в СИЗО.

"Как можно говорить о том, что он может быть некая "независимая кандидатура"? Это некий "технический кандидат", чтобы показать видимость какого-то "плюрализма" в России", – добавил эксперт-международник.

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