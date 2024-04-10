Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, зауваживши, що можливе відправлення Гіркіна на фронт не вплине на боєздатність російського війська.

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Чи справді Гіркіна відпустять на війну

Гладких вважає, що головне питання – на яких умовах можуть відпустити Гіркіна на фронт.

Думаю, що путінський режим прекрасно розуміє, що Гіркін гіпотетично цілком може повторити долю Пригожина, до того ж уже, зробивши роботу над помилками,

– сказав політолог.

За його словами, такі режими, як путінський, дедалі більше скочуються у параною. Тому, навіть якщо вони досягли якихось домовленостей з Гіркіним щодо виконання ним певних функцій, все одно все може піти не за планом.

Які загрози для Гіркіна

Політолог припускає, що Гіркін також прекрасно усвідомлює, що якщо йому дали якісь обіцянки в обмін на щось, то гарантій, що домовленості будуть виконані, у нього жодних немає. Загалом, малоймовірно, що Гіркін потрапить на війну.

Тому що на війні він може становити також певну загрозу для путінського режиму,

– заявив Гладких.

Тобто, додав він, на боєздатність російської армії Гіркін жодним чином не вплине. Проте, перебуваючи в лавах ворожого війська, може створити певну турбулентність. Тож Гіркіна можуть відправити на фронт хіба що з однією метою – щоб там ліквідувати.

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