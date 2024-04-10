Про це повідомило російське видання. Зазначило, що йдеться про ФАБ-250, пише 24 Канал.

До речі Російські літаки вкотре скинули авіабомби на Бєлгородську область, – ЗМІ

Загарбники "упустили" ФАБ на Херсонщині

Російські загарбники упустили авіабомбу на окупованій частині Херсонщини. Минулого тижня, зокрема, 5 квітня, місцевий житель виявив у полі вирву. У ній була авіабомба, що не розірвалася.

Вона впала за 5 кілометрів від Новоукраїнки в Новотроїцькому районі. Спеціалісти, які прибули на місце, впізнали боєприпас як російський ФАБ-250.

Де саме знайшли авіабомбу / Скриншот з росЗМІ

Місцеве населення попередили про небезпеку. Уже найближчим часом бомбу утилізують.

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Окупанти не вперше "упускають" авіабомби, зокрема, на Бєлгородщину