Його заарештували ще 21 липня 2023 року за звинувачення в "екстремізмі", а згодом доправили у СІЗО. Після початку повномасштабного вторгнення Гіркін активно критикував владу в Росії, проте пізніше він різко став на сторону Путіна під час заколоту Пригожина.

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То що, тепер не "екстреміст"

Дружина воєнного злочинця оприлюднила документ, який був направлений одній із військових частин так званої невизнаної "де-не-ре".

У ньому йдеться про те, що в частині розглянули кандидатуру Стрєлкова на посаду командира взводу і просять оформити документи, а також направити його в розпорядження командира.

Ігор Гіркін (Стрєлков) – колишній міністр оборони так званої "де-не-ре". Він брав участь у війні на Донбасі у 2014 році та захопленні російськими загарбниками міста Слов'янська. Гіркін називав сам себе людиною, яка натиснула "спусковий гачок війни" в Україні. У 2022 році у Нідерландах суд у справі збиття літака рейсу MH17 присудив довічне ув'язнення Ігорю Гіркіну.

За даними російських ЗМІ, відправити Стрєлкова на військову службу попросив його захист. Це нібито підтвердив адвокат росіянина Олександр Молохов. Зауважимо, що злочинець засуджений за "екстремістською" статтею.

Тобто це означає, що згідно із законом, ухваленим російським диктатором Владіміром Путіним 23 березня, він не зможе укласти контракт на військову службу у разі власного бажання потрапити на війну проти України.

Однак адвокат Стрєлкова Олександр Молохов заявив, що це нібито можливо.

Захист вважає, що, попри ухвалення Держдумою нещодавно закону, що забороняє відправку на фронт засуджених за екстремістськими статтями, правова можливість для укладання військового контракту зі Стрєлковим існує,

– сказав він у коментарі росЗМІ.

Ймовірно, адвокат бачить "два виходи із ситуації. Йдеться про виправдувальний вирок або ж помилування президентом. Зауважимо, що апеляція у справі Стрєлкова повинна відбутися 15 травня цього року.

Нещодавно Ігор Стрєлков-Гіркін повідомляв, що висуватиме свою кандидатуру на пост президента Росії. Однак, як то кажуть, цього року йому вочевидь "не пощастило".