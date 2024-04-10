Его арестовали еще 21 июля 2023 года по обвинению в "экстремизме", а затем доставили в СИЗО. После начала полномасштабного вторжения Гиркин активно критиковал власть в России, однако позже он резко стал на сторону Путина во время мятежа Пригожина.

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Так что, теперь не "экстремист"

Жена военного преступника обнародовала документ, который был направлен одной из воинских частей так называемой непризнанной "де-не-ре".

В нем говорится о том, что в части рассмотрели кандидатуру Стрелкова на должность командира взвода и просят оформить документы, а также направить его в распоряжение командира.

Игорь Гиркин (Стрелков) – бывший министр обороны так называемой "де-не-ре". Он участвовал в войне на Донбассе в 2014 году и захвате российскими захватчиками города Славянска. Гиркин называл сам себя человеком, который нажал "спусковой крючок войны" в Украине. В 2022 году в Нидерландах суд по делу сбивания самолета рейса MH17 присудил пожизненное заключение Игорю Гиркину.

По данным российских СМИ, отправить Стрелкова на военную службу попросила его защита. Это якобы подтвердил адвокат россиянина Александр Молохов. Заметим, что преступник осужден по "экстремистской" статье.

То есть это означает, что по закону, принятым российским диктатором Владимиром Путиным 23 марта, он не сможет заключить контракт на военную службу в случае собственного желания попасть на войну против Украины.

Однако адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил, что это якобы возможно.

Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует,

– сказал он в комментарии росСМИ.

Вероятно, адвокат видит "два выхода из ситуации. Речь идет об оправдательном приговоре или помиловании президентом. Заметим, что апелляция по делу Стрелкова должна состояться 15 мая этого года.

Недавно Игорь Стрелков-Гиркин сообщал, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента России. Однако, как говорится, в этом году ему явно "не повезло".