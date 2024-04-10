Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких, отметив, что возможная отправка Гиркина на фронт не повлияет на боеспособность российской армии.

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Действительно ли Гиркина отпустят на войну

Гладких считает, что главный вопрос – на каких условиях могут отпустить Гиркина на фронт.

Думаю, что путинский режим прекрасно понимает, что Гиркин гипотетически вполне может повторить судьбу Пригожина, к тому же уже, сделав работу над ошибками,

– сказал политолог.

По его словам, такие режимы, как путинский, все больше скатываются в паранойю. Поэтому, даже если они достигли каких-то договоренностей с Гиркиным по выполнению им определенных функций, все равно все может пойти не по плану.

Какие угрозы для Гиркина

Политолог предполагает, что Гиркин также прекрасно осознает, что если ему дали какие-то обещания в обмен на что-то, то гарантий, что договоренности будут выполнены, у него никаких нет. В общем, маловероятно, что Гиркин попадет на войну.

Потому что на войне он может представлять также определенную угрозу для путинского режима,

– заявил Гладких.

То есть, добавил он, на боеспособность российской армии Гиркин никоим образом не повлияет. Однако, находясь в рядах вражеского войска, может создать определенную турбулентность. Поэтому Гиркина могут отправить на фронт разве что с одной целью – чтобы там ликвидировать.

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