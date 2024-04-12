Ольга Романова, глава фонда “Русь сидящая”, сказала 24 Каналу, что Игорь Гиркин не просто так просится на войну. Он хочет получить помилование или оправдательный приговор.

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У Гиркина есть план

Он вроде бы хочет, чтобы Путин позвонил в суд – и суд принял решение. Однако такое развитие событий трудно назвать "судебным решением".

Конечно, вряд ли Гиркин куда-то пойдет, но все зависит от того, куда его дальше решит использовать администрация президента России. Захочет использовать – будет использовать,

– сказала Ольга Романова.

По ее словам, Гиркин имеет популярность в псевдореспубликах. А поскольку Путину после пригожинского мятежа новые популярные лидеры вообще не нужны, его туда никто не пустит.

Обратите внимание! В июне 2023 года основатель и глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что военными минобороны России был нанесен удар по лагерям ЧВК "Вагнера", где погибло много бойцов.



Пригожин решил "отплатить за зло" и со своими боевиками захватил Ростов-на-Дону и пошел на Москву. Через сутки и за 200 километров до столицы России он передумал. А через два месяца Пригожин погиб, разбившись на самолете в Тверской области.

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