Нужно ли декларировать средства, полученные за пленного Гиркина: объяснение НАЗК

За военного преступника Игоря Гиркина "Стрелкова" обещают вознаграждение – 150 тысяч долларов. Закон не запрещает получение этих средств субъектами декларирования.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Отмечается, что ведомство продолжает работать и выступать надежным тылом для защитников.

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Что делать с деньгами

Вознаграждение в 100 тысяч долларов обещали в Главном управлении разведки Минобороны. Условием является то, что Гиркин попадет в украинский плен. В НАПК пожелали защитникам удачной охоты.

Так можно ли будет декларанту получить вознаграждение за передачу террориста Гиркина в ГУР? Да, законом не запрещается получение такого вознаграждения субъектами декларирования. В то же время, в декларации за 2022 год обязательно следует указать эти средства как доход, – отметили в НАПК.

Кто такой Игорь Гиркин "Стрелков" Это военный преступник, участвующий в российской агрессии против Украины с 2014 года. Также был на войнах в Приднестровье, Боснии, Чечне. Под его руководством россияне захватывали административные здания в Славянске Донецкой области. Кроме этого, он один из подозреваемых по делу о сбитии малайзийского Боинга MH17.

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Кто еще предложил вознаграждение за Гиркина