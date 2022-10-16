Нужно ли декларировать средства, полученные за пленного Гиркина: объяснение НАЗК
Источник:НАПК
За военного преступника Игоря Гиркина "Стрелкова" обещают вознаграждение – 150 тысяч долларов. Закон не запрещает получение этих средств субъектами декларирования.
Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Отмечается, что ведомство продолжает работать и выступать надежным тылом для защитников.
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Что делать с деньгами
Вознаграждение в 100 тысяч долларов обещали в Главном управлении разведки Минобороны. Условием является то, что Гиркин попадет в украинский плен. В НАПК пожелали защитникам удачной охоты.
Так можно ли будет декларанту получить вознаграждение за передачу террориста Гиркина в ГУР? Да, законом не запрещается получение такого вознаграждения субъектами декларирования. В то же время, в декларации за 2022 год обязательно следует указать эти средства как доход, – отметили в НАПК.
Кто такой Игорь Гиркин "Стрелков"Это военный преступник, участвующий в российской агрессии против Украины с 2014 года. Также был на войнах в Приднестровье, Боснии, Чечне. Под его руководством россияне захватывали административные здания в Славянске Донецкой области. Кроме этого, он один из подозреваемых по делу о сбитии малайзийского Боинга MH17.
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Кто еще предложил вознаграждение за Гиркина
- Первым о вознаграждении за Гиркина объявил блоггер Сергей Стерненко. Он отметил, что отдаст из собственных сбережений 10 тысяч долларов.
- Впоследствии к Стерненко присоединился музыкант Тарас Тополя. Он тоже обещал тому, кто поймает Гиркина, 10 тысяч долларов.
- Еще по 10 тысяч долларов обещали Сергей Стаховский, Валерий Маркус и Сергей Гайдай.
- Украинцы отреагировали на охоту за Гиркиным. Сеть разразилась мемами.