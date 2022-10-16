Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Зазначили, що відомство продовжує працювати та виступати надійним тилом для захисників.

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Що робити з грошима

Винагороду у 100 тисяч доларів обіцяли у Головному управлінні розвідки Міноборони. Умовою є те, що Гіркін потрапить в український полон. У НАЗК побажали захисникам вдалого полювання.

Отож, чи можна буде декларанту отримати винагороду за передачу терориста Гіркіна до ГУР? Так, законом не забороняється отримання такої винагороди суб'єктами декларування. Водночас, у декларації за 2022 рік обов'язково слід зазначити ці кошти як дохід, – зазначили у НАЗК.

Хто такий Ігор Гіркін "Стрєлков" Це воєнний злочинець, який бере участь у російській агресії проти України з 2014 року. Також був на війнах у Придністров'ї, Боснії, Чечні. Під його керівництвом росіяни захоплювали адміністративні будівлі у Слов'янську на Донеччині. Крім цього, він один з підозрюваних у справі про збиття малайзійського Боїнга MH17.

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Хто ще запропонував винагороду за Гіркіна