Новая порода крыс за 150 тысяч $: как украинцы мемами реагируют на "эпическое" появление Гиркина

В сети опубликовали новое фото Игоря Гиркина – или 150 тысяч долларов, как его еще называют. Террорист сидит в землянке и выглядит довольно грустным.

Террорист Гиркин уже получил пожизненное заключение за сбивание "Боинга" МН17 в 2014 году. Кроме того, террорист вместе с еще 2 преступниками должны выплатить компенсацию родным погибшим. В общей сложности говорится о 16 миллионах евро, напоминает 24 канала.

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Если же Гиркин надеется, что под землей сможет пересидеть или "потеряться", его ждет очень горькое разочарование. Спрятаться Гиркин сможет разве что в черный пакет. В то же время, за живого террориста обещают 150 тысяч долларов. Потому шансы Гиркина выжить растут вместе с курсом валют.

Осенью 2022 года на фоне эпических провалов России в Украине Гиркин вдруг исчез. А потом объявил, что идет на фронт "добровольцем". Несколько недель от Гиркина не было новостей – он затаился и, вероятно, оплакивал свой пожизненный приговор.

Лучшие мемы о Гиркине

Однако в конце ноября в сети опубликовали свежее фото Гиркина.

На фотографии он сидит в землянке (типичный русский свинарник). Украинские герои даже в полевых условиях заботятся о чистоте и порядке вокруг, тем временем россияне традиционно для себя барахтаются в грязи.

Украинцы не смогли оставить фото Гиркина без внимания и ответили на появление Гиркина мемами.



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Где сейчас находится Гиркин, точно неизвестно. Однако чтобы увидеть его будущее, не нужно и суперсил: террорист ответит за все содеянное.

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