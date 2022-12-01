Терорист Гіркін вже отримав довічне ув'язнення за збиття "Боїнга" МН17 у 2014 році. Окрім того, терорист разом зі ще 2 злочинцями мають виплатити компенсацію рідним загиблим. Загалом мовиться про 16 мільйонів євро, нагадує 24 канал.

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Якщо ж Гіркін сподівається, що під землею зможе пересидіти або "загубитися", його чекатиме дуже гірке розчарування. Заховатися Гіркін зможе хіба у чорний пакет. Водночас за живого терориста обіцяють 150 тисяч доларів. Тому шанси Гіркіна вижити зростають разом з курсом валют.

Восени 2022 року на тлі епічних провалів Росії в Україні Гіркін раптом зник. А тоді оголосив, що йде на фронт "добровольцем". Декілька тижнів від Гіркіна не було новин – він зачаївся й, мабуть, оплакував свій довічний вирок.

Найкращі меми про Гіркіна

Однак наприкінці листопада у мережі опублікували свіже фото Гіркіна.

На світлині він сидить у землянці (типовий російський свинарник). Бо доки українські герої навіть у польових умовах дбають про чистоту й порядок навколо, росіяни традиційно для себе борсаються у багні.

Українці не змогли залишити фото Гіркіна без уваги та відповіли на появу Гіркіна мемами.



"Мирного рішення" для Гіркіна, звичайно, не буде / "Інсайдер UA"

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Де наразі перебуває Гіркін, точно невідомо. Однак, щоб побачити його майбутнє, не треба й суперсил: терорист відповість за все скоєне.

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