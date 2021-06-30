Как россияне реагируют на отношение США
Однако самим россиянам на такие перемены по большей части безразлично. Такое мнение в эфире WTF высказал российский журналист Игорь Яковенко.
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Он подчеркнул, что россияне – очень разные. Российское телевидение довольно сильно пропагандирует гражданам антиамериканский настрой.
Будут ездить американцы в Россию или нет – большинству россиян глубоко наплевать,
– отметил он.
По мнению журналиста, россиянам пока не до этого. У них достаточно других проблем. В частности, связанных с принудительной вакцинацией.
Американо-российские отношения: последние новости
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- 23 июня в российском посольстве в Вашингтоне призвали союзников НАТО и США отказаться от участия в военных учениях Sea Breeze-2021.
- Заместительница американского госсекретаря Виктория Нуланд 17 июня заявила, что Штаты не планируют ослаблять санкции против Кремля.