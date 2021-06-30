Как россияне реагируют на отношение США

Однако самим россиянам на такие перемены по большей части безразлично. Такое мнение в эфире WTF высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Он подчеркнул, что россияне – очень разные. Российское телевидение довольно сильно пропагандирует гражданам антиамериканский настрой.

Будут ездить американцы в Россию или нет – большинству россиян глубоко наплевать,

– отметил он.

По мнению журналиста, россиянам пока не до этого. У них достаточно других проблем. В частности, связанных с принудительной вакцинацией.

Обратите внимание! 27 мая в США также призвали граждан не ездить в Беларусь.

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