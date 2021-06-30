Як росіяни реагують на ставлення США

Однак самим росіянам на такі зміни здебільшого байдуже. Таку думку в ефірі WTF висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

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Він наголосив, що росіяни – дуже різні. Російське телебачення доволі сильно пропагує громадянам антиамериканський настрій.

Будуть їздити американці в Росію чи ні – більшості росіянам глибоко наплювати,

– зазначив він.

На думку журналіста, росіянам наразі не до цього. У них достатньо інших проблем. Зокрема, пов'язаних з примусовою вакцинацією.

Зверніть увагу! 27 травня у США також закликали громадян не їздити у Білорусь.

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