Превзошел визит Черчилля , – Яковенко о визите Зеленского в США

В предпоследнюю неделю 2022 года состоялся ряд политических визитов, так или иначе имеющих отношение к российской войне против Украины. Важнейшей и резонансной стала поездка Владимира Зеленского в Вашингтон, которая "надломила" американский политикум.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, визиты Дмитрия Медведева в Китай и Владимира Путина в Минск не сравнятся со значимостью первой заграничной поездки президента Украины за время полномасштабной войны.

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Самое важное событие последнего времени

Российский оппозиционер иронически прокомментировал встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко и Дмитрия Медведева с Си Цзиньпином, назвав их мелочью по сравнению со встречей Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Я представлю, как трудно было его (Медведева – 24 Канал) разбудить, как трудно было его отрезвить, объяснить ему, как себя вести при дворе Китайского императора,

– сказал Игорь Яковенко.

В то же время встречу Зеленского и Байдена Яковенко сравнил с визитом Уинстона Черчилля в 1941 году в Вашингтон, который изменил ход Второй мировой войны. По мнению журналиста, визит Зеленского преобладает на визите Черчилля по резонансу.

Все-таки Зеленского встретили более круто, резонанснее. Не давали ему говорить долго, это был действительно триумф,

– сказал Яковенко.

Оппозиционер также отметил, что Украина, в лице Зеленского, выглядела лидером свободного мира и вызывала восхищение у всех нормальных людей.

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Главным событием стало выделение США 45 миллиардов долларов помощи для Украины. Однако, по мнению журналиста, пакета помощи и ЗРК Patriot недостаточно для Украины.

"Все-таки Зеленский надломил американский политикум, но не сломал его сопротивление по оказанию полной помощи Украине для победы", – сказал журналист.

В то же время, Игорь Яковенко убежден, что это сопротивление удастся сломать и Украина получит все, что нужно.

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