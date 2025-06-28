Умер Игорь Калинец: биография выдающегося украинца, который не прогнулся под советскую власть
- Игорь Калинец, выдающийся украинский поэт и диссидент, умер в возрасте 85 лет; он известен своими 17 сборниками поэзии и многочисленными прозаическими текстами.
- Он был осужден советской властью за участие в диссидентском движении и провел время в заключении и ссылке, но остался верен своим убеждениям.
28 июня в возрасте 85 лет умер выдающийся поэт, писатель, диссидент, многолетний политзаключенный советских лагерей Игорь Калинец. В его активе 17 сборников поэзии, многочисленные прозаические произведения и публицистические статьи.
Он Почетный доктор наук Львовского национального университета имени Ивана Франко и Почетный гражданин Львова. 24 Канал рассказывает о жизни выдающегося украинца.
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Учился на филолога во Львове
Еще в школе он любил литературу. Его учительница одобрительно оценивала первые пробы пера своего ученика и даже давала читать запрещенных советской властью авторов.
Школу Игорь Калинец окончил в 1956 году с серебряной медалью. Впоследствии он поступил на филологический факультет Львовского университета.
После окончания, с 1961 по 1972 год, работал во Львовском областном государственном архиве.
Советская власть осудила за участие в диссидентстве
Парень участвовал в диссидентском движении. Поэтому 11 августа 1972 года его приговорили к 6 годам заключения строгого режима в Пермских концлагерях.
Также его отправили на 3 года в ссылку, которую он отбывал вместе с женой Ириной Стасив-Калинец на Забайкалье.
Советские следователи на 25 страницах доказывали, что якобы творчество Калинца "представляют большую угрозу существованию советской власти и монолитности СССР".
В заключении работал токарем и кочегаром. Мучился, но не раскаивался – и рад тому, потому что слышу, что остался человеком. Поэзия помогла выстоять и в первый, и во второй периоды (заключение и ссылка). Сумел сохранить все написанное,
– писал Игорь Калинец в автобиографической примечании к сборнику стихов "Пробуджена муза".
"Я националист от рождения"
Во Львов ему удалось вернуться в 1981 году и устроиться на работу во Львовскую научную библиотеку имени Стефаника.
С 1987 года участвовал в издании самиздатского журнала "Евшан-зелье", а впоследствии стал его редактором.
Позже Калинец работал в Международном институте образования, культуры и связей с диаспорой при Львовском политехническом институте.
Я националист от рождения, я вырос в таком националистическом, патриотическом окружении. И все время для меня националистическое, бандеровское, партизанское движение, конечно, было и есть очень близким. Я хотел бы, чтобы была такая партия, такого типа – ОУНовская,
– рассказывал поэт.
Творческое наследие и другая деятельность Игоря Калинца
Творчество Калинца разделяют на хронологически до заключения и после. В его творчестве такие книги как "Огонь Купала", "Пробужденная муза", "Невольничья муза", "Тринадцать аналогий". Последнюю в 1991 году, когда она увидела свет, отметили Государственной премией имени Тараса Шевченко.
Есть также в активе Калинца стихи из цикла "Книжечка для Дзвинки", которые школьники изучают в школе. Это не единственное, что он писал для детей – были также книги со сказками и стихами "Сказки из Львова", "О девочке и цветы", "Глупые сказки", "Господин Никто: Длинная сказка", "Такое себе и прочее", "Данка и Крак и тому подобное.
Некоторые его книги активно распространялись в странах с большой украинской диаспорой, в частности, в Казахстане, Канаде, США, Аргентине.
Мое время, однако, было разделено на определенные фазы. 60-е годы до ареста 1972 года – это был период "пробужденной музы". Я тогда писал преимущественно для самиздата, иногда мои произведения попадали за границу. То есть это время определенного бунтарства, художника в сопротивлении. Если не художника, то, по крайней мере интеллигента. Следующее время моей биографии – это время "невольничьей музы". Я попал на девять лет в заключение. Это время имеет другой привкус, потому что я хоть оставался в лагерной опоре, но там уже были свои правила и особое поведение. И в поэзии нашелся другой способ, потому что я учитывал цензуру, и у меня, в основном, превалируют подтексты. Чтобы не дать оснований уничтожить, конфисковать то, что я написал... Третий период моего времени – это молчание. Я замолчал как поэт. в 1981 году я решил больше не возвращаться к поэзии. Почему? Потому что мне уже было неинтересно... Время молчания длилось до 1987 года. Ввязался в общественную жизнь... В конце концов стал писателем для детей... Я должен быть интересным не только кому-то, а прежде всего себе ... Конечно, я всегда был среди тех, кто боролся за независимость Украины, и, несмотря на свое пассивное состояние, я духовно, сердцем вместе с молодыми революционерами, с нашими воинами,
– делился Игорь Калинец.
За свою жизнь он стал:
- кавалером орденов Князя Ярослава Мудрого (2008) и Свободы (2009),
- лауреатом премии имени Ивана Франко (1977), лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко (1992), премии имени Василия Стуса (1992), Международной литературной премии имени Григория Сковороды (2017).
- народным поэтом Украины (2022).
Интересным фактом из жизни Калинца является то, что он вместе с женой нашел могилу поэта Богдана-Игоря Антонича во Львове, который был его любимым поэтом.