Умер Игорь Калинец: биография выдающегося украинца, который не прогнулся под советскую власть

28 июня в возрасте 85 лет умер выдающийся поэт, писатель, диссидент, многолетний политзаключенный советских лагерей Игорь Калинец. В его активе 17 сборников поэзии, многочисленные прозаические произведения и публицистические статьи.

Он Почетный доктор наук Львовского национального университета имени Ивана Франко и Почетный гражданин Львова. 24 Канал рассказывает о жизни выдающегося украинца. Смотрите также Какой украинский поэт дважды отказался от гражданства СССР и критиковал власть Учился на филолога во Львове Игорь Миронович Калинец родился 9 июля 1939 года. Он является уроженцем города Ходоров, что сейчас на Львовщине.

Еще в школе он любил литературу. Его учительница одобрительно оценивала первые пробы пера своего ученика и даже давала читать запрещенных советской властью авторов.

Школу Игорь Калинец окончил в 1956 году с серебряной медалью. Впоследствии он поступил на филологический факультет Львовского университета.

После окончания, с 1961 по 1972 год, работал во Львовском областном государственном архиве.

Советская власть осудила за участие в диссидентстве

Парень участвовал в диссидентском движении. Поэтому 11 августа 1972 года его приговорили к 6 годам заключения строгого режима в Пермских концлагерях.

Также его отправили на 3 года в ссылку, которую он отбывал вместе с женой Ириной Стасив-Калинец на Забайкалье.

Советские следователи на 25 страницах доказывали, что якобы творчество Калинца "представляют большую угрозу существованию советской власти и монолитности СССР".

В заключении работал токарем и кочегаром. Мучился, но не раскаивался – и рад тому, потому что слышу, что остался человеком. Поэзия помогла выстоять и в первый, и во второй периоды (заключение и ссылка). Сумел сохранить все написанное,

– писал Игорь Калинец в автобиографической примечании к сборнику стихов "Пробуджена муза".

"Я националист от рождения"

Во Львов ему удалось вернуться в 1981 году и устроиться на работу во Львовскую научную библиотеку имени Стефаника.

С 1987 года участвовал в издании самиздатского журнала "Евшан-зелье", а впоследствии стал его редактором.

Позже Калинец работал в Международном институте образования, культуры и связей с диаспорой при Львовском политехническом институте.

Я националист от рождения, я вырос в таком националистическом, патриотическом окружении. И все время для меня националистическое, бандеровское, партизанское движение, конечно, было и есть очень близким. Я хотел бы, чтобы была такая партия, такого типа – ОУНовская,

– рассказывал поэт.

Творческое наследие и другая деятельность Игоря Калинца

Творчество Калинца разделяют на хронологически до заключения и после. В его творчестве такие книги как "Огонь Купала", "Пробужденная муза", "Невольничья муза", "Тринадцать аналогий". Последнюю в 1991 году, когда она увидела свет, отметили Государственной премией имени Тараса Шевченко.

Есть также в активе Калинца стихи из цикла "Книжечка для Дзвинки", которые школьники изучают в школе. Это не единственное, что он писал для детей – были также книги со сказками и стихами "Сказки из Львова", "О девочке и цветы", "Глупые сказки", "Господин Никто: Длинная сказка", "Такое себе и прочее", "Данка и Крак и тому подобное.

Некоторые его книги активно распространялись в странах с большой украинской диаспорой, в частности, в Казахстане, Канаде, США, Аргентине.

Мое время, однако, было разделено на определенные фазы. 60-е годы до ареста 1972 года – это был период "пробужденной музы". Я тогда писал преимущественно для самиздата, иногда мои произведения попадали за границу. То есть это время определенного бунтарства, художника в сопротивлении. Если не художника, то, по крайней мере интеллигента. Следующее время моей биографии – это время "невольничьей музы". Я попал на девять лет в заключение. Это время имеет другой привкус, потому что я хоть оставался в лагерной опоре, но там уже были свои правила и особое поведение. И в поэзии нашелся другой способ, потому что я учитывал цензуру, и у меня, в основном, превалируют подтексты. Чтобы не дать оснований уничтожить, конфисковать то, что я написал... Третий период моего времени – это молчание. Я замолчал как поэт. в 1981 году я решил больше не возвращаться к поэзии. Почему? Потому что мне уже было неинтересно... Время молчания длилось до 1987 года. Ввязался в общественную жизнь... В конце концов стал писателем для детей... Я должен быть интересным не только кому-то, а прежде всего себе ... Конечно, я всегда был среди тех, кто боролся за независимость Украины, и, несмотря на свое пассивное состояние, я духовно, сердцем вместе с молодыми революционерами, с нашими воинами,

– делился Игорь Калинец.

За свою жизнь он стал:

кавалером орденов Князя Ярослава Мудрого (2008) и Свободы (2009),

лауреатом премии имени Ивана Франко (1977), лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко (1992), премии имени Василия Стуса (1992), Международной литературной премии имени Григория Сковороды (2017).

народным поэтом Украины (2022).

Интересным фактом из жизни Калинца является то, что он вместе с женой нашел могилу поэта Богдана-Игоря Антонича во Львове, который был его любимым поэтом.