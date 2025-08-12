Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы СБУ Василия Малюка в интервью для "Мы-Украина".
К теме СБУ поразила более 200 объектов в глубоком тылу врага, – Малюк
Какие военные преступления совершал генерал Игорь Кириллов?
Василий Малюк отметил, что не будет официально признавать причастность СБУ к внезапным смертям российских военных преступников за рубежом, но может высказать свое мнение по этому поводу.
В частности, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который подорвался на электросамокате в Москве в декабре 2024 года, был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России, или так называемым "химическим генералом".
На тот момент, я имею в виду на момент того, как он "ушел к Кобзону", он более 4,5 тысячи раз дал команду использовать химическое оружие локального радиуса действия по нашим военным на линии боевого соприкосновения. Он неоднократно давал команды убивать наших военных,
– пояснил глава СБУ.
Украинский генерал напомнил, что Кирилл был именно тем человеком, который рассказывал о каких-то мифологических "боевых комарах", которые переносят какие-то средства поражения и тому подобное.
"Поэтому 800 граммов взрывчатой смеси в самокате сделали свое дело, и его срезали как бритвочкой, и мы его поблагодарили", – отметил Малюк.
Что известно о ликвидации Игоря Кириллова?
Российский генерал Игорь Кириллов был ликвидирован 17 декабря 2024 года. Он вместе со своим помощником погиб в результате детонации взрывного устройства, заложенного в электросамокат.
Источники 24 Канала подтверждали, что подрыв генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является результатом спецоперации СБУ. Взрывчатка на самокате сработала, когда Кириллов вместе с помощником входили в подъезд на Рязанском проспекте в Москве.
Интересно, что сам подрыв произошел на следующий день после того, как СБУ сообщила Кириллову подозрение из-за одобрения им применения химического оружия против ВСУ на фронте. От момента этого, до момента гибели россиянина прошел 21 час.