Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы СБУ Василия Малюка в интервью для "Мы-Украина".

Какие военные преступления совершал генерал Игорь Кириллов?

Василий Малюк отметил, что не будет официально признавать причастность СБУ к внезапным смертям российских военных преступников за рубежом, но может высказать свое мнение по этому поводу.

В частности, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который подорвался на электросамокате в Москве в декабре 2024 года, был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России, или так называемым "химическим генералом".

На тот момент, я имею в виду на момент того, как он "ушел к Кобзону", он более 4,5 тысячи раз дал команду использовать химическое оружие локального радиуса действия по нашим военным на линии боевого соприкосновения. Он неоднократно давал команды убивать наших военных,

– пояснил глава СБУ.

Украинский генерал напомнил, что Кирилл был именно тем человеком, который рассказывал о каких-то мифологических "боевых комарах", которые переносят какие-то средства поражения и тому подобное.

"Поэтому 800 граммов взрывчатой смеси в самокате сделали свое дело, и его срезали как бритвочкой, и мы его поблагодарили", – отметил Малюк.

Что известно о ликвидации Игоря Кириллова?