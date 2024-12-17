В Москве взорвали генерала Кириллова: в сети появилось видео

17 декабря в Москве погиб начальник войск радиационной и химической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов. В сети появился момент взрыва в доме, где погиб генерал и его помощник.

Российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают, что взрыв, в результате которого погиб Кириллов, произошел около шести утра, передает 24 Канал.

Смотрите также Подрыв генерала Кириллова в Москве – работа СБУ, – источники

Что известно о гибели российского генерала Кириллова

Подрыв дома на Рязовском проспекте произошел, когда Кириллов с помощником заходили в дом подъезда. Взрывчатку заложили в ручку электросамоката, который стоял у дверей. Также существует версия якобы ее заложили непосредственно в подъезде. Сообщается, что ликвидация военного преступника является делом рук СБУ.

Момент подрыва Кириллова: смотрите видео

Отметим, что Кириллов является кандидатом военных наук и Героем труда России. Военный преступник проводил брифинги минобороны России, на которых рассказывал о подготовке терактов на территории страны-агрессора.

Напомним, что 16 декабря правоохранители СБУ заочно сообщили о подозрении в военном преступлении российскому генералу Игорю Кириллову. Причиной стало то, что он приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины.