Посол Украины в Беларуси подал в отставку, чтобы уйти на "заслуженный отдых"

Посол по особым поручениям по Беларуси МИД Украины Игорь Кизим сообщил об увольнении с дипломатической службы. Он объяснил свое решение личными причинами, отметив, что хочет уйти на "заслуженный отдых".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Игоря Кизима в Facebook.

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Почему посол Украины в Беларуси подал в отставку

Кизим объявил, что принял решение уволиться с должности посла по особым поручениям по Беларуси МИД Украины.

Сегодня, исключительно по личным причинам, я принял решение уволиться с дипломатической службы и уйти на "заслуженный отдых". У каждого человека наступает время, когда ты понимаешь, что возраст берет свое и ты не можешь стопроцентно отдаваться своей работе. А работать по другому я не могу и в нынешних условиях считаю нечестным по отношению к службе, которой я посвятил почти всю свою жизнь,

– написал он.

В то же время Кизим отметил, что планирует и в дальнейшем приносить пользу в сферах, где его опыт и компетенции будут востребованы.

Что известно об Игоре Кизиме

Игорю Кизиму 63 года. Он возглавил дипломатическое представительство Украины в Беларуси в 2017 году.

В феврале прошлого года МИД назначил его "послом по особым поручениям по Беларуси". В то же время по информации самого посольства, с 2020 года политический диалог между Украиной и Беларусью "фактически остается заблокированным".