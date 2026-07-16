Об этом президент Украины заявил в ходе совместной пресс-конференции с Киром Стармером в четверг, 16 июля.

Кто может стать новым министром обороны?

Владимир Зеленский пояснил, что еще не подал в Верховную Раду соответствующие документы на назначение министра обороны и министра иностранных дел.

В то же время именно Игорь Клименко является одним из кандидатов на пост главы Минобороны.

Во-первых, армия должна работать вместе с Министерством обороны. Вторая важная тема – ТЦК. Я уже не могу сказать, что они где-то отдельно у военных: вопрос мобилизации сложный, и им должны заниматься все – и армия, и правительство. Именно поэтому считаю, что у Клименко есть потенциал обеспечить снабжение и устранить позорные моменты "бусификации",

– заявил президент.

Между тем народный депутат Ярослав Железняк сообщил со ссылкой на собственные источники, что Игорь Клименко якобы отказывается идти на должность министра обороны.

В то же время, по словам нардепа, планируется еще одна беседа между Владимиром Зеленским и Михаилом Федоровым.

Напомним, вечером 15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны, и подвел итоги своей работы. Среди главных достижений он назвал отключение российских войск от Starlink, масштабное увеличение закупок беспилотников, запуск программ обеспечения боевых бригад дронами и реформу системы оборонных закупок через тендеры.

Также, по словам Федорова, было начато финансирование современных дронных подразделений, закуплены тысячи пикапов, багги и квадроциклов для войск, а эффективность работы украинской ПВО удалось существенно повысить.