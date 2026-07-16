Про це президент України заявив під час спільної з Кіром Стармером пресконференції у четвер, 16 липня.

Хто може стати новим міністром оборони?

Володимир Зеленський пояснив, що ще не подав до Верховної Ради відповідні документи на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.

Водночас саме Ігор Клименко є одним з кандидатів на посаду очільника Міноборони.

По-перше, армія повинна працювати разом із Міністерством оборони. Друга важлива історія – ТЦК. Я вже не можу сказати, що вони десь окремо у військових: питання мобілізації складне, і ним мають займатися всі – і армія, і уряд. Саме тому вважаю, що у Клименка є потенціал забезпечити постачання та усунути ганебні моменти бусифікації,

– заявив президент.

Тим часом народний депутат Ярослав Железняк повідомив з посиланням на власні джерела, що Ігор Клименко нібито відмовляється йти на посаду міністра оборони.

Водночас, за словами нардепа, планується ще одна розмова між Володимиром Зеленським та Михайлом Федоровим.

Нагадаємо, ввечері 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, та підбив результати роботи. Серед головних досягнень він назвав відключення російських військ від Starlink, масштабне збільшення закупівель безпілотників, запуск програм забезпечення бойових бригад дронами та реформу системи оборонних закупівель через тендери.

Також, за словами Федорова, було розпочато фінансування сучасних дронових підрозділів, закуплено тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська, а ефективність роботи української ППО вдалося суттєво підвищити.