Об этом президент Украины заявил в своем обращении.

Как Зеленский представил Клименко на посту секретаря СНБО?

Глава государства отметил эффективность Игоря Клименко на посту главы МВД и подчеркнул, что теперь его главной задачей является максимальное усиление координационной функции СНБО.

По словам президента, новый секретарь СНБО в тесном сотрудничестве с премьер-министром, членами правительства, Офисом президента, военными и спецслужбами должен придать оперативности и содержательности подготовке страны к зимнему периоду. Также Зеленский ожидает более предметного и слаженного взаимодействия между всеми подразделениями Сил безопасности и обороны.

Среди приоритетных задач для нового руководителя СНБО глава государства выделил:

максимально быструю подготовку к локализации в Украине производства систем ПВО, ракет и другого вооружения;

усиление защиты от российских киберугроз;

эффективное противодействие вражеской дезинформации и информационным операциям РФ.

Ожидаю от Игоря Клименко предложений о том, какие решения необходимо принять для достижения лучших результатов для Украины,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 3 августа президент Украины сообщил, что Игорь Клименко официально стал секретарем Рады национальной безопасности и обороны. Кроме того, на сайте президента появился соответствующий указ.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Игорь Клименко усилит внутреннее направление в своей работе в СНБО. Речь идет, в частности, об укреплении устойчивости Украины, координации между оборонными и силовыми структурами, а также о противодействии киберугрозам со стороны России и деятельности преступных сетей.