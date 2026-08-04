Про це президент України сказав у своєму зверненні.

Як Зеленський представив Клименка на посаді секретаря РНБО?

Глава держави відзначив ефективність Ігоря Клименка на посаді очільника МВС та наголосив, що тепер його головним завданням є максимальне посилення координаційної функції РНБО.

За словами президента, новий секретар РНБО у тісній співпраці з прем'єр-міністром, урядовцями, Офісом Президента, військовими та спецслужбами має додати оперативності й змістовності підготовці країни до зимового періоду. Також Зеленський очікує більш предметної та злагодженої взаємодії між усіма частинами Сил безпеки та оборони.

Серед пріоритетних завдань для нового керівника РНБО глава держави виділив:

максимально швидку підготовку до локалізації в Україні виробництва систем ППО, ракет та іншого озброєння;

посилення захисту від російських кіберзагроз;

ефективну протидію ворожій дезінформації та інформаційним операціям РФ.

Очікую від Ігоря Клименка пропозицій, які рішення треба ухвалити заради більших результатів для України,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 серпня президент України повідомляв, що Ігор Клименко офіційно став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Окрім того, на сайті президента з'явився відповідний указ.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Ігор Клименко посилить внутрішній напрям у своїй роботі в РНБО. Йдеться, зокрема, про зміцнення стійкості України, координацію між оборонними та безпековими структурами, а також протидію кіберзагрозам із боку Росії та діяльності злочинних мереж.