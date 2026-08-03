Про це глава держави сказав під час виступу перед послами України.

Що відомо про призначення Клименка?

Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував Ігорю Клименку очолити РНБО через його значний досвід координації безпекового сектору. За словами глави держави, Клименко також ефективно проявив себе під час роботи минулої зими, забезпечуючи стійкість країни та допомогу українцям.

Раніше Зеленський анонсував зміни в Раді національної безпеки і оборони України. За слова президента, ключовим завданням нового секретаря РНБО стане ефективна координація всіх складових сектору безпеки й оборони та щоденний контроль за виконанням ухвалених рішень.

Зазначимо, Ігор Клименко був одним із кандидатів на посаду міністра оборони. Глава держави наголошував, що Клименко розглядався через досвід координації між армією, Міноборони та ТЦК, а також здатність покращити мобілізаційні процеси й усунути проблеми із так званою "бусифікацією".

До призначення в РНБО, Клименко очолював Міністерство внутрішніх справ. Серед головних досягнень на посаді він назвав посилення бойових спроможностей Нацгвардії, запуск служби "112", цифровізацію послуг МВС, створення Єдиного реєстру зброї, розвиток безпекових проєктів та зменшення корупційних ризиків завдяки цифровим сервісам.

Нагадаємо, що Рустем Умєров, який очолював відомство до Клименка, також отримав нову посаду. Зеленський анонсував, що Умєров координуватиме укладення нових міжнародних дронових угод, а також продовжить займатися дипломатичним напрямом, зокрема переговорами зі США. Зеленський зазначив, що Україна вже має такі угоди з дев'ятьма країнами та веде перемовини ще з 15.