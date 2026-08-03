До цього він перебував на посаді секретаря РНБО. Таку заяву президент України зробив під час свого виступу перед послами.

Що відомо про призначення?

Зеленський зазначив, що Умєров займатиметься координацією нових домовленостей у сфері безпілотних технологій не лише з країнами Близького Сходу.

Наразі Україна вже уклала відповідні угоди з 9 державами, а переговори тривають ще з 15 країнами.

Йдеться не тільки про постачання українських дронів за кордон, а й про впровадження систем захисту від безпілотників у структуру оборони держав-партнерів.

Глава держави додав, що Рустем Умєров також і надалі опікуватиметься дипломатичним напрямком, зокрема переговорами зі Сполученими Штатами.

При цьому, уже відомо, хто займе місце Умєрова в РНБО. Цю посаду займе Ігор Клименко. Зеленський пояснив, що запропонував йому очолити РНБО, зважаючи на значний досвід у координації безпекового сектору. За словами глави держави, Клименко також продемонстрував ефективність під час роботи минулої зими, сприяючи забезпеченню стійкості країни та підтримці українців.

Чим відзначився Умєров на посадах?

18 липня 2025 року Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України, на цій посаді він замінив Олександра Литвиненка.

Умєров має значний досвід у політичній, громадській та міжнародній сферах, зокрема, тривалий час займається питаннями деокупації Криму та захисту прав кримськотатарського народу.

Раніше він очолював Міністерство оборони, де проводив оборонні реформи, однак його робота супроводжувалася скандалами навколо державних закупівель.

Також Умєров брав активну участь у міжнародній дипломатії та очолював українську делегацію на переговорах із Росією. Повну біографію Умєрова читайте в матеріалі 24 Каналу.